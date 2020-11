Med novimi kardinali jih je devet mlajših od 80 let, kar pomeni, da lahko sodelujejo na konklavu, na katerem kardinali med seboj izbirajo novega papeža. Štirje so starejši.

Za kardinala je papež med drugim imenoval 72-letnega washingtonskega nadškofa Wiltona Gregoryja, ki je postal prvi kardinal afroameriškega porekla v zgodovini. Med novimi "princi Cerkve" je tudi prefekt kongregacije za svetnike, 72-letni Italijan Marcello Semeraro, ki je na tem položaju nasledil Angela Becciuja.

Poleg njiju so mlajši od 80 let še generalni tajnik škofovske sinode, Maltežan Mario Grech, nadškof Kigalija v Ruandi Antoine Kambanda, nadškof Capiza na Filipinih Jose Advincula, nadškof čilske prestolnice Santiago de Chile Celestino Aos Braco. Volilno pravico bodo imeli tudi apostolski vikar Bruneja in Kuala Lumpurja Cornelius Sim, nadškof škofije Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino v Italiji Augusto Paolo Lojudice in italijanski minorit Mauro Gambetti.

Frančišek je za kardinala imenoval še 86-letnega italijanskega duhovnika Raniera Cantalamesso, ki trenutno že pod tretjim papežem služi kot papeški pridigar. Poleg njega so starejši od 80 let še upokojeni škof mehiškega mesta San Cristobal de las Casas Felipe Arizmendi Esquivel, naslovni nadškof italijanskega Asola Silvano M. Tomasi in župnik sv. Marije Božje Ljubezni v kraju Castel di Leva v Italiji Enrico Feroci.

Na obredu v baziliki svetega Petra, ki se je začel ob 16. uri, je papež novim kardinalom izročil rdeče pokrivalo in kardinalski prstan. Nadškof Capiza na Filipinih Advincula in apostolski vikar Bruneja in Kuala Lumpurja Sim se zaradi omejitev v zvezi s pandemijo covida-19 nista mogla udeležiti obreda in sta sodelovala prek digitalne platforme. Zaradi pandemije so doma ostali tudi številni drugi kardinali, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ob konzistoriju oz. zboru kardinalov se sicer ponavadi zbere veliko število vernikov, predvsem iz držav, od koder prihajajo novi kardinali. Tokrat je bilo zaradi zdravstvenih ukrepov njihovo število zelo omejeno, prisotnih jih je bilo le okoli sto, poroča portal Vatican News.

V nedeljo bodo novoimenovani kardinali skupaj s papežem darovali še sveto mašo v baziliki svetega Petra.

Število kardinalov se bo z imenovanjem novih povečalo na 229, med njimi bo 128 elektorjev. V kardinalskem zboru je tudi 86-letni slovenski kardinal Franc Rode.