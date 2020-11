Za Laegreidom, ki je na najdaljši 20-kilometrski tekmi zadel vse strele, sta se zvrstila njegov rojak in lanski zmagovalec svetovnega pokala Johannes Thingnes Boe z eno strelsko napako in 19,6 sekunde zaostanka ter Nemec Erik Lesser, ki je bil na strelišču prav tako nenatančen enkrat zaostal pa je 1:03,6 minute.

Fak je poskrbel za nov vrhunski dosežek, bistveno bolje pa mu je kazalo na četrtem streljanju, ko je zadel 16. in 17. strel, nato pa si privoščil napako. Kljub temu je bil po štirih streljanjih na tretjem mestu, saj so grešili takorekoč vsi, v zadnjem krogu pa je v primerjavi z najboljšimi tekmeci v smučini nekaj mest izgubil in zdrsnil na sedmo mesto (+ 1:32,0).

Ostali Slovenci so bili daleč od točk svetovnega pokala. Miha Dovžan je bil ob dveh zgrešenih tarčah 53., Rok Tršan je bil na strelišču nenatančen trikrat in 69., Klemen Bauer pa je zgrešil štiri strele in osvojil 86. mesto.

Odmeval pa bo v prihodnjih dneh predvsem dosežek 23-letnega Laegreida, ki bi danes tudi ob strelski napaki osvojil drugo mesto, tako pa tekmi sklenil kot eden od treh, ki so zadeli vse tarče.

Da je izjemen talent je dokazal že v minuli sezoni, ko je prvič v karieri dobil priložnost v svetovnem pokalu in se v vseh štirih nastopih v Kontiolahtiju in Novem Mestu zvrstil med 10. in 15. mestom. Zaradi izredne konkurence v norveški ekipi je nato tekmoval v nižjem rangu, prvo priložnost v novi sezoni pa je izkoristil za zmago.

Popoldne bo v Kontiolahtiju še ženska 15-kilometrska tekma s Polono Klemenčič, Lea Einfalt in Niko Vindišar. V nedeljo sta v obeh konkurencah na urniku sprinterski tekmi.