Kaco do preklica

Vladni govorec za covid-19 in vse drugo Jelko Kacin je udaril z novim, morda celo najboljšim kacizmom v kratki, a plodni govorniški karieri. Na vprašanje, koliko časa bo še veljal ukrep prepovedi prehajanja občinskih meja, je odgovoril (navajamo dobesedno): »Do preklica!« Genialno. V nadaljevanju pa je pojasnil še, da če bodo Gorenjci res zelo zelo pridni, bodo prvi, ki bodo lahko prehajali občinske, ne pa tudi regijskih meja. To je ta večni optimizem našega vladnega govorca, ki mu ni para pod gorenjskim soncem. In potem bodo Gorenjci lahko iz Kranja (ali pa, kaj pa vemo, Spodnje Besnice) šli po kremšnito na Bled, jo peljali domov in jo pojedli. Luksuz.