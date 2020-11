Obrazi epidemije

Izobraževanje na daljavo v Sloveniji poteka že od sredine marca. Vmes so bili krajši čas učenci in dijaki v šoli pred poletnimi počitnicami, vendar ne vsi in ne ves čas. Prvega septembra so se sicer vsi vrnili v razrede, a so na kakovost pouka vplivali higienski ukrepi – maske, prezračevanje, zapiranje v matične razrede – ter splošna negotovost zaradi vračanja virusa med ljudi. Čakanje, da se bodo šole spet zaprle, ni dober motivacijski faktor za učenje. Osnovnošolski in srednješolski učitelji so že spomladi povedali, da je raven »učne kondicije« v šolajoči se generaciji močno upadla. Ko so se septembra vrnili v razrede, se je to le še potrdilo – pri utrjevanju lanske snovi in pri manjši zavzetosti za jemanje nove. Tempo učiteljem in učencem ter dijakom narekujejo strogi učni načrti. Te je sicer mogoče jemati z določeno mero fleksibilnosti – vsak učitelj ima denimo avtonomijo pri izbiri, na kakšen način bo prišel do učnih ciljev. A meje fleksibilnosti so bile zamišljene za običajna šolska leta in ne za leta, ko je svet vržen s tečajev.