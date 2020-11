V zobozdravstvu za četrtino manj storitev

Upravni odbor ZZZS je skupščini predlagal sprejem rebalansa finančnega načrta za letos, s katerim načrtujejo, da bo zavod primanjkljaj v višini 120,7 milijona evrov pokril z lastnimi sredstvi. Podatki ZZZS kažejo tudi na manjše število opravljenih zdravstvenih storitev. V zobozdravstvu jih je bilo do oktobra opravljenih za četrtino manj kot lani. V obdobju od januarja do oktobra so v ambulantah družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja opravili skupno 74.564 obravnav manj kot v enakem obdobju lani (0,8 odstotka manj), v zobozdravstveni dejavnosti 491.144 obravnav manj (24,4 odstotka), v specialistični ambulantni dejavnosti 1.452.395 storitev manj (12,7 odstotka), v akutni bolnišnični dejavnosti pa so izvajalci obravnavali 25.236 primerov manj (9,9 odstotka) kot v enakem obdobju lani. sta