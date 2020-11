V neoklasičnem mrazu se bo najprej odigral vikend krog. Pod prekmursko nizko oblačnostjo se bosta danes najprej sešla Mura in Koper. Derbi. Oktobra je Koper dobil gol v prvi minuti in končal poražen z 1:3. A vmes so se Koprčani »naredili« in so s točko prednosti pred Muro tretji. Tudi prejšnja tekma z Gorico je dala misliti, da se Mura zdi brez ideje za kombinacijo, če ima pred seboj zaprtega nasprotnika. Kar Koper verjetno bo, poleg tega pa premore dober protinapad, kar pomeni »oba gol«, za kar stavnica ponuja kvoto 1,77. V drugi tekmi Maribor gosti Sežano, ki je ni premagal skoraj leto in pol. Sežanci imajo problem, ker je pri njih sonce in par stopinj več kot v osrednji Sloveniji, vendarle je pa za njimi izkušnja več iz Kidričevega. Maribor je s kvoto 1,30 seveda favorit za zmago, bi se pa lahko zgodilo, da hitra Sežana zadene prva, za kar stavnica ponuja koeficient 3,05.

V prvi nedeljski tekmi Bravo, ki že par krogov išče uspeh, pričakuje po derbiju poparjeno Celje. Ekipi, ki radi remizirata in si dajeta gole. Remi je vreden 3,30, »oba gol« pa 1,65. Remi je nadvse možen tudi na tekmi Aluminij – Gorica. Vreden je 3,40, a še bolj zanimiva se zdi kvota 2,00 na to, da skupno ne bo več kot dveh golov. In še Domžale – Olimpija. »Derbi della kotlina«. Olimpija deluje čvrsto, Domžale so pa kot ene redkih izvlekle točko iz Sežane. Spet so močnejše za Jakupovića, ki se je vrnil, kar navaja tako na »oba gol« za kvoto 1,70 kot »več od 2,5 gola« za kvoto 1,80. Remi za kvoto 3,20? Seveda je možen. Zadnje nedeljske večerne tekme so pregovorno sladokusne, bo pa ta vendarle zgolj poznopopoldanska.