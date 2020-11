Kako hitro se stvari v športu v času koronavirusa spreminjajo, je bilo mogoče videti v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v košarki. V mehurčku v Ljubljani se je slovenska reprezentanca še v četrtek dopoldne pripravljala na preizkusa proti Ukrajini in Madžarski, včeraj pa je postalo jasno, da bo igrala proti Ukrajini in Avstriji. In namesto, da bi bili na delu danes in v ponedeljek, bodo danes in jutri. Tako so se na hitro odločili v vodstvu slovenskih in avstrijskih košarkarskih zvez ter Evropske košarkarske zveze Fibe Europe, saj so vsi želeli izkoristiti razpoložljiv čas ter se hkrati izogniti prenatrpanemu koledarju februarja prihodnje leto. Slovenija bo tako proti Avstriji obe kvalifikacijski tekmi igrala na domačem parketu, potem ko je severne sosede tesno ugnala februarja v Kopru.

Kljub temu, da bo obračun proti Avstriji sledil že dan po srečanju z Ukrajino, je osredotočenost izbrane vrste selektorja Aleksandra Sekulića povsem na današnjem nasprotniku. »Ukrajinska reprezentanca je izkušena, vodi pa jo novi selektor Ainars Bagatskis, ki je v moštvo prinesel novo dimenzijo. Ukrajina ima močno centrsko linijo, ki premore višino in moč, kar bo zagotovo želela izkoristiti. Njena zunanja linija je manj nevarna. To bomo poskušali izkoristiti, na njih pritisniti in jih prisiliti v napake. Predvsem pa razbiti povezavo s centri, da bi ti dobili čim manj žog. Hkrati bomo morali biti izredno pozorni na obrambni skok. Zavedamo se, da nam primanjkuje centimetrov, nadomestiti jih nameravamo z borbenostjo,« je današnjega nasprotnika analiziral Aleksander Sekulić, ki je nato nekaj dodatnih besed namenil Ainarsu Bagatskisu. »Goji napadalno igro, Ukrajina pa pod njegovim vodstvom igra hitrejšo košarko in poskuša izkoristiti vsako priložnost za protinapad. Ne vemo, kaj nam pripravljajo. Zavedamo se, da imamo svoje adute. Tudi mi imamo za njih nekaj taktičnih presenečenj. Ponovil pa bi, da smo največjo pozornost dali obrambi in temu, da razbijemo povezavo med njihovo zunanjo linijo in centri.«

V času pri reprezentanci je Sekulić vlogo pomočnika opravljal pod štirimi selektorji, zdaj pa ga čaka debi v vlogi prvega moža izbrane vrste. »Jasno je, da občutek ne more biti isti, kot je bil prej. Čutim, da je na meni večja odgovornost. A se je ne bojim. Prav nasprotno – komaj čakam, da se tekmi začneta. V čast mi je, da sem selektor slovenske reprezentance.«

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, skupina F, danes ob 20.10: Slovenija – Ukrajina, jutri ob 20.10: Slovenija – Avstrija, ponedeljek ob 17.10: Ukrajina – Avstrija, vrstni red: Madžarska 2-0, Slovenija in Ukrajina 1-1, Avstrija 0-2.