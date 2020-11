Lech v številkah

Paralelni veleslalom za moške, osmina finala: Luitz (Nem, 1. čas kvalifikacij) – Faivre (Fra, 16) 1:0, Kristoffersen (Nor, 8) – Zubčić (Hrv, 9) 1:0, Favrot (Fra, 5) – Caviezel (Švi, 12) 0:1, Pertl (Avs, 4) – McGrath (Nor, 13) 1:0, Schmidt (Nem, 3) – Haugan (Nor, 14) 1:0, Kilde (Nor, 6) – Hirschbühl (Avs, 11) 0:1, Bissig (Švi, 7) – Read (Kan, 10) 1:0, Pinturault (Fra, 2) – Raschner (Avs, 8) 1:0, četrtfinale: Kristoffersen – Luitz 1:0, Pertl – Caviezel 1:0, Hirschbühl – Schmid 0:1, Pinturault – Bissig 1:0, polfinale: Kristoffersen – Pertl 1:0 , Pinturault – Schmid 1:0, za 3. mesto: Pertl – Schmid 0:1, za 1. mesto: Pinturault – Kristoffersen 1:0. Kvalifikacije: 25. Kranjec +0,77, 57. Čater (oba Slo) +2,22.

Svetovni pokal, skupno (po 2 tekmah): 1. Pinturault (Fra) 150, 2. Kristoffersen 125, 3. Braathen (oba Nor) 113, 13. Kranjec 42, 26. Hadalin (oba Slo) 14…