Voditelj makedonske opozicijske in nacionalistične stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je včeraj pozval socialdemokratskega premierja Zorana Zaeva k odstopu in napovedal nove proteste po vsej državi. Mickoski je že v četrtek v Skopju organiziral demonstracije s kolono vozil, potem ko je premier v intervjuju za bolgarsko agencijo BGNES izjavil, da imajo Bolgari in Makedonci skupno zgodovino ter da so jih ločile jugoslovanske oblasti.

Do sedanjega notranjepolitičnega zaostrovanja v dvomilijonski Severni Makedoniji je prišlo zaradi bolgarskega izsiljevanja Skopja. Bolgarija in njen dolgoletni premier Bojko Borisov namreč pogojujeta začetek pogajanj o vstopu Severne Makedonije v EU tudi s spremembo koncepta makedonskega jezika in revizijo zgodovine, kot jo tam učijo, saj naj bi bila ta »skonstruirana v jugoslovanskem totalitarizmu«. Tako v Sofiji zahtevajo, da se na spomenikih druge svetovne vojne izbrišejo napisi »bolgarski fašistični okupator«. Konservativni Borisov s tem vtikanjem v precej nejasna vprašanja zgodovine, nacionalne identitete in jezika očitno razpihuje bolgarski nacionalizem, da bi zmanjšal notranjepolitične napetosti. Že vse od junija v Sofiji vsak dan potekajo množične demonstracije z zahtevo po njegovem odstopu zaradi korupcije.

Okupacija kot bolgarska uprava Zaev pa je v omenjenem nedavnem intervjuju očitno popuščal pritiskom Sofije, saj je dejal, da so bili med drugo svetovno vojni Bolgari na območju današnje Severne Makedonije »upravniki«, a so se nato priključili protifašistični koaliciji, tako da sta bolgarska in makedonska vojska skupaj osvobodili Skopje in druga mesta. Dodal je: »To je bil lep del naše zgodovine, ki nas spodbuja, da smo še bolj enotni.« Mickoski je to komentiral z besedami, da Zaev »v tem škandaloznem intervjuju zanika antifašistični boj naših državljanov in našo pravico, da se sklicujemo na to našo dediščino. Soglaša s tem, da je tu obstajala bolgarska uprava, in makedonske borce za neodvisno Makedonijo, ki so se med drugo svetovno vojno borili proti fašističnemu okupatorju (Bolgarom), izenačuje s tem istim okupatorjem.