Skakalni center Ruka v bližini Kuusama na Finskem, kjer so prave zimske razmere, je druga postaja svetovnega pokala smučarjev skakalcev za svetovni pokal. Zaradi okužb s koronavirusom je konkurenca okrnjena, saj sta v karanteno morali reprezentanci Avstrije, ki je blestela na uvodni postaji sezone v Visli na Poljskem z zmago na ekipni tekmi, in Rusije. Pri Avstrijcih, ki v Visli niso bivali v istem hotelu kot ostale reprezentance, ampak v svojem z obrazložitvijo, da se v njem počutijo bolj varne, so okuženi glavni trener Andreas Widhoelzl, pomočnik Robert Treitnger ter skakalca Gregor Schlierenzauer in Philipp Aschenwald. Avstrijci so na Finsko poslali ekipo B pod vodstvom trenerja Floriana Liegla. Ruske reprezentance ni zaradi okužbe skakalca Mihaila Maksimočkina. »Koronavirus bo sestavni del sezone. Moramo se izogniti nepotrebni paniki. Šli bomo iz tekme v tekmo,« je poudaril direktor svetovnega pokala Sandro Pertile.

Večina reprezentanc (Nemčija, Norveška, Slovenija, Češka, Švica, Avstrija, Italija, Bolgarija…) je na Finsko priletela že v sredo s posebnim letalom iz Münchna, medtem ko so Poljaki pripluli z ladjo, pot je trajala kar 46 ur. Po prihodu na Finsko so vsi morali opraviti testiranje na covid-19, danes jih čaka še eno. Skakalnica v Ruki z velikostjo 142 metrov je že prava mala letalnica, zato bo tekma dober trening pred svetovnim prvenstvom v poletih od 10. do 13. decembra v Planici. Ker v četrtek ni bilo mogoče opraviti treninga, na katerega so računale vse reprezentance, je imelo 64 skakalcev iz 14 držav včeraj v spremenljivih vremenskih razmerah tri serije za trening in šele nato kvalifikacije. Potem ko so skakalci za trening leteli 140 metrov in več (Peter Prevc je pristal pri 142 metrih), se je v kvalifikacijah okrepil veter v hrbet. Zaradi nizkega zaletišča smo videli le tri skoke, daljše od 130 metrov. Zmagal je Poljak Dawid Kubacki (135,5 metra), Slovenci so dosegli lep ekipni uspeh s šestimi tekmovalci do 23. mesta, najboljši je bil Žiga Jelar na devetem mestu. Velik spodrsljaj si je privoščil Timi Zajc, ki se sploh ni uvrstil na današnjo tekmo (52. mesto).

»Bolj kot s skoki v kvalifikacijah, ki niso bili na takšni ravni kot na treningu, sem zadovoljen z uvrstitvami. Posebne pohvale Jelarju, ki je naredil velik napredek od treninga do kvalifikacij. Lanišek po treh dobrih skokih za trening, kjer je imel tretji, deveti in četrti dosežek, v kvalifikacijah ni bil tako suveren. Podobno velja za Semeniča, ki pa lepo napreduje. Peter Prevc je imel prebliske s posameznimi skoki, pa tudi razmere v kvalifikacijah so bile zelo zahtevne. V primerjavi z Vislo pred tednom dni smo naredili napredek. Od Zajca smo po dobrih skokih v torek na treningu v Kranju pričakovali veliko več. Naložil si je preveliko breme, težko se sprosti, zato je na odskočni mizi neodločen,« je povedal selektor slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj.