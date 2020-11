V preiskavi so ugotovili, da je bila mreža tihotapcev odgovorna za letni uvoz najmanj 45 ton kokaina v evropska obmorska pristanišča z dobičkom več kot sto milijonov evrov v šestih mesecih.

Mednarodno operacijo so vodile portugalske, belgijske in brazilske oblasti, sočasno pa so jo danes izvedli policisti na treh celinah ob usklajevanju Europola. V Evropi je sodelovala tudi policija v Španiji, na Nizozemskem in v Romuniji.

Od skupno 45 aretiranih osumljencev so jih 38 prijeli v Braziliji, štiri v Belgiji, enega v Španiji in dva v Dubaju v Združenih arabskih emiratih.

Na Portugalskem so zasegli več kot 12 milijonov evrov, v Belgiji 300.000 evrov ter v Braziliji 169.000 ameriških dolarjev in več kot milijon brazilskih realov. Zasegli so 70 luksuznih vozil in 37 letal, pa tudi 163 hiš v Braziliji v vrednosti 132 milijonov realov, v Španiji dve hiši v vrednosti štiri milijone evrov ter dve stanovanji na Portugalskem v vrednosti 2,5 milijona evrov. V Španiji so zamrznili finančno premoženje desetim posameznikom.