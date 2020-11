Na ljubljanski mestni občini so se za okrasitev odločili kljub poostrenim ukrepom zaradi epidemije novega koronavirusa. Pojasnili so, »da je ohranjanje tradicionalnih vsebin med prazniki zelo pomembno, saj nam prinašajo občutek varnosti, kar je sploh v sedanjih negotovih časih zelo pomembno«. Tokrat je prižig minil brez tradicionalne prireditve in odštevanja. V izognitev gneči na ulicah v javnem zavodu Turizem Ljubljana tudi niso javno napovedali ure prižiga, luči pa so prižgali skorajda neopazno, še preden se je zmračilo. Prav tako v petek niso odprle vrat sejemske in gostinske hiške. Praznični sejem bodo namreč v mestu organizirali le, če bo zeleno luč zanj prižgal NIJZ.