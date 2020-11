Frizerka Kolinde Grabar - Kitarović po kritiki Škorove žene zaprla salon

Nekdanja frizerka hrvaške predsednice Kolinde Grabar - Kitarović in tudi Franja Tuđmana je po poročanju hrvaških medijev zaprla vrata frizerskega salona v Zagrebu. Čeprav je slavna frizerka Renata Vinšek že nekaj časa upokojena, je zaprtje njenih salonov številne presenetilo, saj so to opazili šele oktobra, ko je neki drug frizer na svoji facebook strani napovedal, da se seli na novo lokacijo – tja, kjer je nekoč stranke strigla Vinškova. Ta zaprtja svojih salonov ni objavila na facebooku. Hrvaški mediji zato ugibajo, ali je tiho zaprtje povezano s kontroverznimi izjavami, ki si jih je Renata Vinšek privoščila lani, ko je kritizirala Kim Ann Škoro, ženo hrvaškega poslanca in predsedniškega kandidata Miroslava Škora.