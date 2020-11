Clooney v sporu z Orbanom

Ameriški igralec in režiser George Clooney, ki je poročen z odvetnico za človekove pravice Amal Clooney, se je ob promociji svojega novega znanstvenofantastičnega filma Midnight Sky zapletel v spor z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Clooneyjev novi film se namreč dogaja v postapokaliptičnem svetu, zato se ni mogel izogniti vprašanjem, ali so film navdihnile tudi trenutne razmere po svetu. Kot je za GQ povedal Clooney, so film snemali še pred pandemijo, vendar so bili elementi jeze in sovraštva prisotni že po vsem svetu. »Kar poglejte Bolsonara v Braziliji ali Orbana na Madžarskem ali drugod: ogromno jeze in sovraštva.« Film se sicer dogaja v letu 2049, a glede na trenutno stanje v svetu se tovrsten razvoj dogodkov Clooneyju zdi povsem mogoč, če bomo še naprej dovolili, da se tovrstno sovraštvo širi in krepi.