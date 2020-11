Kojić in Severina naj se ne bi videla že šest mesecev, odkar je zapustila Kojićevo družinsko hišo v Bežanijski kosi v Beogradu in se preselila v Zagreb. Poleti naj bi bila celo na križarjenju z Voštinićem, a ves čas zatrjuje, da sta zgolj prijatelja. Kot so za srbske medije povedali Kojićevi prijatelji, naj bi ji bil mož pripravljen odpustiti tudi morebitno afero, saj želi na vsak način rešiti zakon. V tem času naj bi obiskoval številne samostane po Srbiji in molil, da bi bil spet s Severino. Medtem afero poleg Severine zanika tudi vinar Tomislav Voštinić, ki je za medije povedal, da sta s Severino zgolj dobra prijatelja in da lahko o njej pove same lepe stvari. Da je resda obiskala njegovo vinsko klet, da pa nikoli nista bila sama, vedno sta se družila še z drugimi ljudmi. »Med nama se ni nič zgodilo in kar berem po medijih, je smešno. Razumem pa, da se mediji zanimajo za njeno življenje,« je povedal vinar.