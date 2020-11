Verjetno najbolj razvpit ponudnik pretočnih videoiger ta hip je Google s svojo stadio. Ta žal še naprej ni dostopna slovenskim uporabnikom, smo pa nedavno naključno ugotovili, da je pretočno igranje videoiger mogoče tudi pri nas. Ne sicer uradno, kar pa ne pomeni, da bi za to potrebovali kakšne posebne obvode, kot je navidezno zasebno omrežje (VPN). Za nameček je storitev, ki pri nas deluje, pravzaprav najboljša ta hip, čeprav mnogim verjetno ni poznana. Gre za storitev geforce now, ki jo omogoča proizvajalec grafičnih kartic Nvidia.

Kot rečeno, storitev uradno ni dostopna v Sloveniji, a ima to (zanemarljiv) vpliv le na uporabnike plačljivih storitev. Brezplačni uporabniki se namreč lahko prijavijo neposredno, kdor želi plačati, pa mora k podatkom o kreditni kartici zgolj navesti, da živi v eni od podprtih držav. Nič takšnega. Strežnik, ki ga uporabljamo v Sloveniji, je sicer v Frankfurtu.

Uporabniki povsem brezplačnega računa so omejeni na največ eno uro neprekinjenega igranja v kosu. Poleg tega morajo za začetek igranja počakati, da se sprostijo zmogljivosti na strežnikih. Podobno kot pri čakanju v klicnem centru. V konicah zna biti prometa zelo veliko, zato naj ne čudi, če bo pred vami kdaj tudi blizu 400 uporabnikov. Čakanje zna tedaj trajati. Uporabniki plačljivega računa čakalnih vrst ne poznajo, niti niso omejeni s časom igranja, poleg tega pa bodo njihove igre podpirale tudi ray tracing (RTX).

Igralna izkušnja je bila v praksi zelo dobra, dokler je bila spletna povezava stabilna. Ko motenj v signalu ni bilo, zamujanja med ukazi in odzivi na ekranu ni bilo opaziti, niti pri akcijskih igrah, kot sta The Witcher 3 in Destiny 2. Grafika je bila večinoma zelo lepa. Izkušnja pa se zelo poslabša, ko se brezžična povezava obremeni. Tedaj nam je večkrat zamrznil zaslon, slika je postala močno kockasta, na nekaterih predelih zaslona celo siva, večkrat nas je tudi vrglo iz igre. Če gre za akcijsko igro, je to lahko zelo nerodno. Zelo neposrečeno je tudi v primeru brezplačnega računa, ko moraš zopet v čakalno vrsto. Solidna rešitev je bila povezava prek mobilnega omrežja 4G+ ali 5G, je pa treba opozoriti, da je poraba podatkov izredno visoka. Že v četrt ure igranja Witcherja 3 na mobilniku smo pokurili prek 1 GB podatkov.

Poleg relativno stabilne in odzivne izkušnje krasi geforce now tudi zelo pošten poslovni načrt, ki omogoča igranje podprtih iger, ki ste jih že kupili v spletnih trgovinah Steam, Epic, Origin ali Ubisoft Connect. Je pa veliko iger, ki niso podprte. Hkrati je predvsem Ubisoft v preteklosti kakšno igro naknadno umaknil. Boljši in predvsem preglednejši bi bil lahko tudi vmesnik, predvsem pri iskanju iger.