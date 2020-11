Leon Magdalenc: Oblast ne razume šale

Kdaj ugotovite, da je država spremenila smer gibanja? Kdaj ugotovite, da je ne vleče več tja proti Švici, Danski ali Nemčiji, ampak se obrača proti Madžarski, Srbiji, Češki ali Poljski? Enostaven odgovor bi bil čisto empiričen: jasno, takrat, ko nam vrhovni šef daje te države za zgled. Takrat, ko nam Janez Janša govori, kako so mediji v teh deželah boljši, bolj uravnoteženi in nasploh življenje bolj varno, manj stresno in bolj prijetno. Zraven pa stisne še kakšen tvit, napiše kakšno pismo in z njimi debatira o prihodnosti demokracije in Evrope.