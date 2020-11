Ddr. Rizman je ob predstavitvi javnega pisma 150 intelektualcev, ki so v času sestavljanja aktualne vladne koalicije posvarili pred avtoritarnimi težnjami, hujskanjem in politično polarizacijo, omenil informacijo, o kateri so pred tem že večkrat poročali mediji. Gre za prodajo Nove24TV, katere posredna solastnica je bila SDS, madžarskemu lastniku, povezanemu z Orbanovim režimom, kar so mediji in številni drugi komentatorji označili s sumom financiranja stranke iz tujine. Kljub temu da je zgodba znana širši javnosti in da jo je prof. ddr. Rizman v utemeljitvi pisma 150 intelektualcev omenil kot stranski argument, vladajoča stranka toži ravno njega. Sprašujemo se, kako ravno samo njega. Zakaj ne toži vseh 150 intelektualcev? Tožbo stranke na oblasti proti ugledni javni osebnosti razumemo kot pritisk zoper javno kritično držo do obstoječe oblasti in da kritičnost »prizadene« to sedanjo oblast. Iskati sodno zaščito stranke je obrazec brez primere, ki ga ostro obsojamo. Posebno kritiko izražamo na zastopanje hišnega SDS odvetnika Matoza, s katerim bi se morala ukvarjati tudi Odvetniška zbornica Slovenije.

Člani društva SRP izražamo g. Rizmanu vso moralno podporo v aktualnem sodnem postopku in priznanje za njegove tehtne strokovne analize in javna svarila pred avtoritarizmom, ki ga zganja in počne aktualna oblast.

Bogdan Avbar, Milan Gorjanc, Branko Đukić, Jože Ribič, Jože Florijančič, Franc Medle, Remzo Skenderović, Janez Butara, Darko Kastelic, Lojze Podobnik, Boris Pogačar, Jože Butara, člani društva SRP