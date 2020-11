Odgovor na javni poziv mag. Matevža Krivica

V številnih zapisih, v katerih mag. Matevž Krivic piše o odgovornosti državnega tožilstva in sodstva v zadevi, kot jo imenuje »mučenje otrok«, javnost seznanja z okoliščinami, da je prek medijev vložil dve »javni ovadbi« zaradi suma »dveh zelo težkih kaznivih dejanj«. V seriji člankov in javnih pisem mag. Krivic tožilstvu očita, da mu na njegovo pisanje oziroma poizvedovanje v medijih o tej zadevi ne odgovarjamo dovolj ažurno in da tožilstvo dela prepočasi, tudi ko gre za delo tožilcev v konkretni zadevi. Med drugim je tožilstvo prek medijev tudi večkrat javno pozval, naj v omenjenih zadevah utemelji svoje odločitve.