Prvoligaško dogajanje poteka v hitrem tempu in do konca jesenskega dela prvenstva je ostalo še šest krogov. V nedeljo bo pod drobnogledom derbi Ljubljanske kotline med Domžalami in Olimpijo. V obeh taborih napovedujejo odločen boj na zmago. Olimpija se ob Kamniški Bistrici običajno zelo dobro počuti.

Ibričić med vsemi najbolj zaščiten Dva meseca sta minila od zadnje medsebojne tekme in Domžale so v tem času premagale samo Aluminij. Rumena družina se že drugo leto zapored bori za obstanek in nikakor ji ne uspe sestaviti niza zmag, s katerim bi se približala vodilnim moštvom. Ob tem je treba upoštevati, da so imele Domžale v letošnjem letu največ preglavic s koronavirusom, ki jim je prekrižal številne načrte in ustavil proces treninga, a za povprečne predstave bo izgovorov kmalu zmanjkalo. »Komaj čakamo začetek tekme proti zelo kakovostnemu nasprotniku. Želimo pokazati pravi obraz in poskrbeti, da bo zmaga po dolgem času ostala doma. Pričakovanja so zelo visoka,« je za spletno stran kluba napovedal 35-letni veteran Senijad Ibričić, ki je v sredo v Sežani vpisal stoti nastop za domžalski klub. Ibričić ima med vsemi igralci največjo zaščito pri trenerjih, saj ves čas igra, a je njegov učinek iz leta v leto skromnejši. V letošnji sezoni je dosegel en zadetek iz igre, drugega je prispeval iz enajstmetrovke. Morda bi bile Domžale hitrejše in dobile kakšen gol manj, če bi imela klop primerno zamenjavo zanj.

Mandarić obnovil pogovore o prodaji kluba Potem ko je 82-letni predsednik Olimpije Milan Mandarić okreval po okužbi s koronavirusom, so znova stekle aktivnosti glede prodaje kluba. Po neuradnih informacijah lepo napredujejo poganja z vlagatelji iz tujine. Olimpija v lokalni derbi vstopa samozavestna po dveh zmagah brez prejetega gola in z zelo spremenjeno zasedbo. Novembrske okrepitve iz Hrvaške Goran Milović, Mario Kvesić in Ivan Močinić so zapolnile vrzeli, ki so nastale zaradi odsotnosti nekaterih nosilcev igre. Ker dolgo časa niso bili v tekmovalnem pogonu, je vprašanje, ali bodo lahko igrali v ritmu dveh tekem na teden do 20. decembra, ko nastopi zimski premor. Istočasno klub z nakupi čez noč vse bolj postaja tujska legija, potem ko je Mandarić še v začetku meseca izjavil, da je cilj razvoj in uveljavitev lastnih mladih nogometašev, ki zdaj dobivajo iz tekme v tekmo manj priložnosti. Nekateri tujci, ki so jih v klub pripeljali poleti, so tako skromne kakovosti, da ne pridejo več niti na klop. So zgolj strošek za klubsko blagajno, v kateri je očitno znova več denarja, sicer ne bi bilo nakupov brezposelnih igralcev sredi sezone. V ekipo se po odsluženi kazni vrača nosilec igre v zvezni vrsti Tim Max Elšnik. »Za nas je vsaka tekma derbi. Ujeli smo pravi ritem, kar nam daje pravico do optimizma. Težko je na tri dni ponavljati kakovostne predstave. Upam, da se bo vrnil kdo od poškodovanih in bolnih. V Domžale gremo po zmago,« je napoved trenerja Dina Skenderja, ki je proti Aluminiju zaigral v njemu najljubši postavitvi 3-5-2, ki je večji del tekme delovala dobro.