Tat, navdušen nad glasbo Kitare so »in«, kitare so »kul«. In to že od nekdaj, menda pa so prav med epidemijo pravi tržni hit. Kaj je lepšega kot ob (narisanem) tabornem ognju (v dnevni sobi) zaigrati eno romantično, medtem ko vsi (iz istega gospodinjstva) »pritegnejo« zraven. Od nekdaj je tudi veljalo, da so fantje s kitaro v roki veliko privlačnejši za dekleta. Morda v takem prepričanju živi tudi nepridiprav, ki je enkrat v zadnjem tednu iz kleti prostora v Šempetru pri Gorici odnesel dve klasični kitari in pobegnil. Dobili ga še niso. Inštrumenta sta bila skupno vredna kakih 200 evrov. Upamo lahko le, da bo tat glasbili s pridom uporabljal ter z njima širil radost in veselje.

Srd zaradi salam Bliža se praznični čas in nekateri si že delajo zaloge. V eni od koprskih prodajaln je eno dopoldne ta teden prodajalec sprožil stikalo za alarm, ker je 39-letni moški skušal ukrasti za kakih 130 evrov salam, pršuta, klobas… Gospod je bil izjemno nezadovoljen z lastno nespretnostjo, ki je privedla do tega, da so ga dobili, jezno je začel preklinjati, pljuvati, vedno bolj je postal tudi nasilen. Zelo optimistično se je odpravil proti vhodnim vratom, a so mu zaposleni pobeg preprečili. Policisti so ga pridržali, zaradi svojega razgrajanja in tatinskega podviga pa se bo moral zagovarjati pred sodnikom. Niti celo uro zatem so bili policisti znova na terenu, saj so v drugi trgovini pri kraji zalotili mlado Nemko, ki si je nagrabila za 25 evrov artiklov. Tudi ta gospa se je zelo razburila, ko so jo ujeli pri nečednem dejanju, upirala se je, brcala varnostnika in ga žalila, nahrulila je tudi policiste. Kaj ji bodo oni težili! Ker je bila Nemka vidno pijana in se nikakor ni mogla umiriti, so jo pridržali. Tudi ona se bo morala pogovoriti s sodnikom.

Kosmati bodoči policisti Policisti so se prejšnji teden razveselili kosmatega podmladka, navdušenje pa obeležili z nekaj fotografijami. Osemletna nemška kratkodlaka ptičarka Oli, sicer specialistka za iskanje bioloških sledi, je namreč na svet spravila osem simpatičnih mladičev, pet samičk in tri samce. Na policiji upajo, da se bo del Olijinih genov prenesel na naslednjo generacijo in da bo osmerica nekoč okrepila policijske vrste. Preden se bo to zgodilo, pa bodo kosmatinci nekaj časa samo še jedli, spali in se igrali. Dela brez štirinožnih sodelavcev si policisti skorajda ne morejo več predstavljati, saj so službeni psi postali zvesti in nepogrešljivi pomočniki pri zagotavljanju varnosti tako pri nas kot v tujini. Ameriški mediji tako te dni poročajo o policijski postaji v predmestju Nashvilla, v kateri so se poklonili dolgoletnemu kosmatemu sodelavcu, ki je poginil na dolžnosti. Za belgijskega ovčarja Sjaaka so bile usodne tri krogle. »Srce se nam trga. Izgubili smo zvestega člana družine,« so se mu poklonili sodelavci, ki so mu pripravili tudi pogreb. Solza ni manjkalo. Službeni psi niso samo to, njihovi vodniki jih imajo namreč za polnovredne partnerje.

Nuna na sodišču Kako se izogniti izvršbi in plačevanju dolgov? Zaprite se v samostan, so pred kratkim pisali naši južni sosedi, ko se je na sodišču končal primer zoper nuno. Zasebna hrvaška agencija za izterjavo finančnih obveznosti je namreč skušala od Hrvatice izterjati dolg v višini 1350 evrov, a to ni bilo mogoče, ker je po osebnem stečaju postala nuna v enem od zaprtih cerkvenih redov, kar obenem pomeni, da nima ne prihodkov ne osebnega premoženja, še telefona in elektronskega naslova ne. Sodišče jo je oprostilo plačila dolga.