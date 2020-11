Ob koncu ameriške predsedniške kampanje je 23. oktobra 2020 Janez Janša, ne zgolj v svojem imenu, zapisal, da spoštujemo težko in tragično življenjsko zgodbo Joeja Bidna, a da bi ob morebitni izvolitvi postal eden najbolj šibkih predsednikov v ameriški zgodovini. Janša je dodal, da svobodni svet bolj kot kdajkoli potrebuje močnega voditelja. Zmagaj, Donald Trump, je poudaril. Po seriji izmenjav in slovničnih napak je ostal tvit Bidnovega svetovalca Michaela Carpenterja, ki je Janši povedal, da je bivši vzhodnoevropski komunist, ki je postal nacionalistični populist.

We respect difficult, tragic personal life of @JoeBiden and some of his political achievements years ago. But today, if elected, he would be one of the weakest presidents in history. When a free world desperately needs STRONG #US as never before. Go, win, @realDonaldTrump