Slovenščina je ozko grlo? Spet.

Najbrž se bodo bralci strinjali, da mora oseba, ki pride iz tujine in v Sloveniji živi in dela, vsaj do neke mere znati slovensko. To še posebej velja za zdravnike in zdravnice. Vendar pa so – še posebej, ko gre zanje – v zvezi s tem vedno križi in težave. Tu kaže spomniti na že videno: po letu 2000 so tuji zdravniki in zdravnice, če so želeli delati v Sloveniji, opravljali izpit iz slovenščine na takratni visoki ravni. Ko so se po dobrem desetletju razmere v zdravstvu zaradi pomanjkanja zdravnikov zaostrile, je slovenščina po besedah takratnega ministra za zdravje dr. Dorijana Marušiča postala ozko grlo.