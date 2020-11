Jože Levašič, tožilec: Pri prostituciji ni zakonitega posrednika

V Dnevniku smo pred časom objavili novico, da je bila trojica, v odmevni kazenski zadevi obdolžena trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja in zlorabe prostitucije, pravnomočno oproščena. Poenostavljeno povedano zato, ker so obdolženi prostitutkam pobrali premajhen delež zaslužka. In po mnenju sodišč zato ni prišlo do (ekonomskega) izkoriščanja. To je bila zadnje čase že druga oprostilna sodba na področju preganjanja zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi. Za lažje razumevanje naj obe zadevi označimo s priimki prvoobdolženih (in pravnomočno oproščenih): Šmid in Leskovšek.