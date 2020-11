Izkušnja maturantke s šolskim sistemom v Sloveniji: Ustvarimo aktivnega državljana!

Vprašanje, ki se mu dijak ali dijakinja ob koncu srednje šole nikakor ne more izogniti, je: »Kam si se pa vpisal/a?« S ponosom vedno znova odgovarjam, da sem si izbrala študij specialne in rehabilitacijske pedagogike. Nekateri so mojo izbiro odobravali, vse preveč pogost pa je bil odgovor: »Škoda te je. Kaj pa medicina, pravo, znanost?« Škoda me je za kaj? Za to, da bom pomagala vzgajati in izobraževati otroke, mladino, ljudi, ki bodo v prihodnosti oblikovali našo družbo?