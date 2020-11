Jerihonske trombe družbene polarizacije, primitivnega tribalizma in strankizma

Sredi kataklizmične svetovne pandemije se Slovenija kot v nekakšni neskončni nočni mori, poleg preštevilnih žrtev in težav z obvladovanjem hudobnega virusa, spopada tudi z uničujočo družbeno polarizacijo. Skrivnostne sile cefrajo občutljivo družbeno tkivo mlade državice, ki pred zgroženimi očmi neodvisnih opazovalcev vse bolj razpada na dva skrajna tabora. Siloviti centrifugalni pospeški tako ustvarjajo dva vse bolj ekstremna politična pola, v katerih tradicionalne sredinske, liberalne stranke sodelovanja in povezovanja vse bolj izgubljajo svoj vpliv in tla pod nogami.