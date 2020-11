Intervju Miro Cerar: Gospod Janša in z njim Slovenija sta zdaj v svetu zelo prepoznavna

Miro Cerar se je po štirih letih premierskega dela in poldrugem letu vodenja zunanjega ministrstva vrnil v profesorske vode. O svojem političnem delu govori v glavnem v presežnikih in se ne strinja z ocenami, da je bil kot premier neodločen in premalo učinkovit. Tak vtis so po njegovih navedbah namenoma umetno ustvarjali mediji. Priznava pa, da je v času vodenja vlade doživljal dve nočni mori: prvo je ob začetku mandata povzročala katastrofalna finančna situacija, drugo so sprožili begunci.