SAZU kot metafora Slovenije: veliko znanja, a težave z organizacijo

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je skoraj stoletna institucija z večstoletno predzgodovino. Med akademikinjami in akademiki sedijo najsvetlejši umi slovenske družbe, intelektualne in moralne avtoritete, na katerih slonijo preteklost, sedanjost in prihodnost. Takšna je splošna ideja o vlogi SAZU v naši družbi. Natančnejši vpogled razkrije, da to načeloma drži, a da ima akademija tudi nekaj težav. Te izvirajo iz heterogenosti članstva, njegove znanstvene in svetovnonazorske razpršenosti ter nejasno definiranih protokolov oblikovanja mnenj akademije. Koronakriza je na plan potegnila nekatera temeljna vprašanja o pomenu najvišjega akademskega združenja v državi. Kajpak, tudi o njegovem odnosu do politike.