V Mogadišu, glavnem mestu Somalije, ki jo še danes pretresajo napadi islamskih milic v notranjosti in piratov ob obali, sta skupaj z mamo Fartuun Adan ponovno postavili na noge humanitarno organizacijo, ki jo je nekoč vodil njen oče. Elman Peace and Human Rights Center je tako postal prva ustanova, kamor so se lahko zatekla dekleta in ženske, ki so jih v časih državljanske vojne množično posiljevali, pogosto celo na javnih mestih. Nasilje nad ženskami je v Somaliji še vedno vsakdanji pojav. Največkrat imajo precej slabe možnosti za izobraževanje, na politiko nimajo praktično nobenega vpliva. To stanje se le počasi spreminja, a vendarle se, tudi po zaslugi Ilwad Elman, ki velja za enega najbolj vplivnih glasov mirovnega procesa v državi. Že pri 25 letih je spregovorila pred Varnostnim svetom Združenih narodov, kjer je poročala o trpljenju civilistov na vojnih območjih. Kofi Anan je bil eden njenih mentorjev. Glede prihodnosti njene domovine je optimistična, kljub še vedno negotovim razmeram, ki vladajo v državi. Njena sestra je lani izgubila življenje v streljanju v Mogadišu. Elmanova pravi, da je 78 odstotkov prebivalstva v Somaliji mlajšega od 30 let in ti mladi zdaj prvič živijo v relativno mirnih in stabilnih časih. »Kdor okusi takšno življenje, si vojne zagotovo ne želi več,« je prepričana.