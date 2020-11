Obtožbe, ki so jih spisale oblasti, se ne slišijo ravno kot opis terorističnega dejanja. Očitajo ji, da je sodelovala na mednarodnih konferencah in se srečevala s tujimi diplomati ter borci za človekove pravice. Al Hathloulovo so prvič aretirali leta 2014, ko se je z avtomobilom iz Združenih arabskih emiratov z veljavnim vozniškim dovoljenjem te države zapeljala v Savdsko Arabijo in to posnela. Vožnja avtomobila je bila takrat namreč ženskam v Savdski Arabiji še prepovedana. Ko so junija 2018 z velikim pompom in pozitivnimi mednarodnimi odmevi v monarhiji to vendarle dovolili, je Al Hathloulova znova sedela v zaporu. Marca so jo ugrabili v Združenih arabskih emiratih in jo deportirali v Savdsko Arabijo. Po nekaj dneh so jo sicer izpustili iz zapora, vendar so ji prepovedali potovati, sredi maja pa so jo znova aretirali in od tedaj ni več na prostosti. Njena družina poroča o tem, da jo v zaporu ustrahujejo in mučijo. Konec oktobra je začela gladovno stavko zaradi nevzdržnih razmer v zaporu in preprečevanja stika z njeno družino. Ko so domačim vendarle dovolili obisk, so bili ti pretreseni nad tem, v kakšnem slabem telesnem in psihičnem stanju je Al Hathloulova.