V Nemčiji namreč šole v drugem valu epidemije ostajajo odprte. Že poleti je v šoli, kjer poučuje njegova soproga, Helleis pod strop učilnice namestil lahko konstrukcijo iz cevi in prozorne plastične folije, ki deluje po podobnem principu kot kuhinjska napa. Široki lijaki iz plastične folije ulovijo topel dvigajoč se zrak nad učenci, v katerem je zbrana večina izdihanih aerosolov in morebitnih virusov. Ta zrak se potem usmeri v široko osrednjo cev, od koder ga skozi okno iz prostora izčrpa 20-vatni ventilator. Sestavine, potrebne za napravo, je Helleis za dobrih 200 evrov nabavil kar v trgovini z gradbenim materialom, prva merjenja njene uspešnosti pa so ga pošteno presenetila. Naprava je prestregla več kot 90 odstotkov aerosolov, vsekakor pa deluje bistveno bolje kot občasno zračenje skozi okna in vrata. V nekaj zadnjih koncih tedna je Helleis skupaj s sodelavci z inštituta, starši in učitelji takšne naprave namestil še v deset učilnic v eni od osnovnih šol v Mainzu. Pri njem se je tudi oglasilo okoli 3500 oseb, ki bi rade namestile takšne sisteme v šole, ki jih obiskujejo njihovi otroci. Za montažo te preproste naprave je dovolj, če se je lotijo trije starši, dva učenca in en učitelj, torej šest oseb, ki delo opravijo v enem samem dnevu, trdi Helleis, ki se že pogovarja z morebitnimi proizvajalci. Ti bi lahko z namensko izdelanimi sestavnimi deli montažo še poenostavili.