Izhod je prost, vrnitev je treba plačati

Največje število okužb se zgodi na delovnem mestu. Krivi so ljudje, ki se družijo na praznovanjih. Zato bomo s še strožjimi ukrepi zaščitili interese gospodarstva. Javni zdravstveni sistem je na robu zmogljivosti. Vendar samo dobro razvita mreža javnih ustanov lahko zagotovi zdravje prebivalstva. Zato bomo razmislili o njegovi privatizaciji. Medtem pa bo naša prva prioriteta okrepitev oborožitve obrambnih sil. To dviguje moralo. Ključna za rešitev krizne situacije je dobra informiranost prebivalstva. Zato bomo razdejali vse, kar je mogoče razdejati, in s sistemom nasprotnih sporočil ustvarili popolno zmedo. V laičnem šolskem sistemu tudi agnostični učitelji vedno bolj pogosto na pomoč kličejo vsemogočnega. Ni čisto jasno, ali je to produkt dobro premišljenega načrta ali naključen rezultat politične demence.