Vas s približno sto prebivalci je zaslovela po svetu predvsem zaradi tega, ker neznanci redno odtujujejo krajevni napis vasi, ki v nemščini nima posebnega pomena, v angleščini pa je to vulgaren izraz za spolni odnos. Številni so tudi fotografirali krajevne table in fotografije posmehljivo objavljali na družbenih omrežjih.

Tamkajšnje prebivalce je to motilo, zato so že več let zahtevali spremembo imena vasi.

Po mnenju nekaterih strokovnjakov ime kraja izvira iz 11. stoletja, glede na nekatere zgodovinske vire pa ga je v 6. stoletju ustanovil bavarski plemič Focko. Na zemljevidu iz leta 1825 je vasica označena kot Fuking.

Nekateri se šalijo, da bodo morali po šaljive fotografije namesto v Fugging čez mejo na bavarsko, kjer je kraj Petting, kar v angleščini med drugim pomeni spolno stimulacijo.