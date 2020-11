Urnaut je novembra odpotoval na Kitajsko, kjer bi moral po obvezni štirinajstdnevni karanteni začeti s treningi, pred tem pa so ga delodajalci poslali še na zdravniški pregled. Ta je pokazal, da ima v krvi protitelesa novega koronavirusa, vsi zadnji testi pa so bili sicer negativni, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Kljub temu Kitajska 32-letnemu Korošcu ni izdala potrebnih dovoljenj, zato sta se slovenski odbojkar in klub dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.

»Žal mi je, da se je izšlo, kot se je, in da ne bom imel možnosti zaigrati v kitajskem prvenstvu, zagotovo bi bila to dobra izkušnja. A tako pač je. Po drugi strani sem vesel, da se vračam v Italijo, kjer se zares dobro počutim. Zaradi odhoda na Kitajsko, karantene in povratka domov sicer že nekaj časa nisem treniral in bom zato za pripravo potreboval nekaj več časa. A že komaj čakam na prve tekme, premor je bil zame kar malce predolg,« je dejal Urnaut.

Njegovo milansko moštvo v italijanskem prvenstvu trenutno zaseda peto mesto.