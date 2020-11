Delež pozitivnih testov je v četrtek znašal 24,4 odstotka, kar je nekoliko več kot v sredo, ko je bil 23,9-odstoten. Doslej so v Sloveniji potrdili 72.682 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 1293 covidnih bolnikov. Kot smo poudarili na včerajšnji popoldanski novinarski konferenci, ostajajo regije v vzhodnem delu države tiste, ki imajo najvišjo 14-dnevno incidenco na 100 tisoč prebivalcev. Število primerov se še vedno žal povečuje v domovih za starejših, še naprej ostaja izredno visok pritisk tudi na bolnišnice, je povedal vladni govorec Jelko Kacin.

Včeraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 22 več covid-19 bolnikov kot v sredo, in sicer 1324. Intenzivno nego je potrebovalo 206 pacientov, kar je devet pacientov manj kot dan prej. Iz bolnišnic je bilo skupaj odpuščenih 98 pacientov. V bolnišnicah je včeraj umrlo 37 oseb, v domovih za starejše še 10, ena oseba pa je umrla v socialno-varstvenem zavodu. Skupaj torej 48.

Vir: Vlada RS, novinarska konferenca, 27. november 2020

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je zatem predstavila tedensko skupno poročilo inšpekcijskih služb nadzora za obvladovanje covida-19:

• skupno je bilo opravljenih 2254 nadzorov, izrečenih je bilo 35 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 28.800 evrov,

• dodatno je bilo izrečenih 246 prekrškovnih opozoril in 77 upravnih ukrepov.Posameni

• iz urada za kemikalije so sporočili, da so v tem tednu vzeli še dva vzorca razkužil v večstanovanjskih objektih. Zaznali so manj nepravilnosti pri označevanju razkužil, posledično je bilo odrejenih manj ukrepov

• pri inšpektoratu za šolstvo in šport so se v preteklem tednu osredotočili na vrtce, v prihodnjem tednu načrtujejo povečan nadzor nad varuhi predšolskih otrok

• s strani inšpektorata za infrastrukturo sta bili izrečeni dve opozorili zaradi kršitve odloka o začasni prepovedi ponujanja storitev potrošnikov na področju voznikov in vozil

• v javnem potniškem prometu se izvajajo nadzori taksi prevozov, posebnih linijskih in mednarodnih linijskih prevozov• skupno je bilo opravljenih 2254 nadzorov, izrečenih je bilo 35 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 28.800 evrov,

–• dodatno je bilo izrečenih 246 prekrškovnih opozoril in 77 upravnih ukrepov.Posameni

–• iz urada za kemikalije so sporočili, da so v tem tednu vzeli še dva vzorca razkužil v večstanovanjskih objektih. Zaznali so manj nepravilnosti pri označevanju razkužil, posledično je bilo odrejenih manj ukrepov

–• pri inšpektoratu za šolstvo in šport so se v preteklem tednu osredotočili na vrtce, v prihodnjem tednu načrtujejo povečan nadzor nad varuhi predšolskih otrok

– s strani inšpektorata za infrastrukturo sta bili izrečeni dve opozorili zaradi kršitve odloka o začasni prepovedi ponujanja storitev potrošnikov na področju voznikov in vozil

• v javnem potniškem prometu se izvajajo nadzori taksi prevozov, posebnih linijskih in mednarodnih linijskih prevozov