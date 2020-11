Ob začetku kampanje so si za cilj postavili zbrati 50.000 evrov. »Osnovni cilj smo dosegli v prvih dvajsetih minutah, v malo več kot 24 urah pa smo zbrali že več kot pol milijona,« je povedal Žiga Vrtačič, eden od ustanoviteljev projekta.

Osnovni komplet pametne ptičje hišice Bird Buddy zajema sodobno zasnovano ptičjo hišico s posodo za ptičjo hrano in snemljivim modulom, ki vključuje vgrajeno majhno videokamero z mikrofonom in senzorjem za zaznavanje gibanja. Senzor zazna prihod ptice in o tem prek brezžične povezave in mobilne aplikacije obvesti imetnika ptičje hišice. Uporabnik lahko s pomočjo aplikacije naredi fotografijo ptice, medtem ko se ta mudi v ptičji hišici.

Največ podpornikov iz ZDA in Velike Britanije

Dosedanji podporniki po pojasnilih Vrtačiča v največjem številu prihajajo iz ZDA in Velike Britanije, veliko pa jih je tudi iz Kanade, Avstralije, Švedske, Nemčije in Slovenije. Dostavo bodo zagotovili na globalni ravni. Vrtačič je osnovno idejo za tovrsten projekt dobil že pred časom, porodila so mu je potem, ko je na spletu videl viralne posnetke, ki so nastali, ko je galeb nekomu ukradel kamero GoPro. Ideja je nato nekaj časa mirovala, spomladi letos pa so jo z ekipo začeli intenzivno razvijati.