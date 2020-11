Tretjina prvih nagrad v roke Slovencev EIT Jumpstarter je vseevropsko startup tekmovanje, organizirano pod okriljem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT). Startupi v zelo zgodnji fazi razvoja se skozi šestmesečni program razvijajo in tekmujejo, dokler na koncu ne ostane peščica, ki se poteguje za nagrado do 10.000 evrov v vsaki kategoriji in nadaljnjo podporo. Letos je tekmovanje potekalo na šestih tematskih področjih – surovine, proizvodnja, zdravje, prehrana, inovativna energija in urbana mobilnost. Slovenski startupi so nastopili v več kategorijah, na področjih surovin in proizvodnje pa sta dve bodoči podjetji v velikem finalu 25. novembra dosegli sam vrh.

ReCatalyst – začetek vodikove revolucije Tehnologija startupa ReCatalyst rešuje ključni problem vodikovih gorivnih celic, od katerih se že desetletja pričakuje, da bodo pomemben faktor pri prehodu na ogljično nevtralen promet. Široko uporabo vodikovih gorivnih celic omejuje redkost in posledična visoka cena platine, ki se danes še vedno v prevelikih količinah nahaja v katalizatorju. Ravno v tem pogledu je inovacija startupa dr. Matije Gatala in Tomaža Bizjaka tako ključna, saj ReCatalyst prinaša nov nanotehnološki postopek za pripravo tovrstnega katalizatorja, ki omogoča boljšo izkoriščenost platine. Tako je ekipa ReCatalyst ob kar pol manjši porabi platine dosegla enako učinkovitost gorivne celice. S tem so naredili prvi pomemben korak h končnemu cilju – zmanjšanju porabljene platine, potrebne za pogon vozila na vodikovo gorivno celico, na primerljiv nivo z vozili, ki jih poganja motor na notranje izgorevanje. Tam se namreč tako platina kot tudi druge plemenite kovine uporabljajo za čiščenje izpušnih plinov.

ArcLub One – popolnoma čisto rezanje najtrših kovin Rezanje kovin je ključen proizvodni proces, ki zaradi uporabe mešanice olja in vode za mazanje orodja predstavlja veliko breme za okolje, kajti takšno mešanico je težko ločiti od odrezkov. Rešitev startupa ArcLub One dr. Damirja Grguraša in Luke Sterleta, razvita na podlagi znanja z ljubljanske Fakultete za strojništvo, rešuje ta problem z odstranitvijo vode in mazanjem s tekočim ogljikovim dioksidom. Pri takem procesu se rezalno orodje pol manj obrabi zaradi izjemno nizke temperature, hkrati pa ogljikov dioksid izhlapi in ostane le suha in čista obdelana površina. Zmagi ArcLub One in ReCatalyst na tekmovanju EIT Jumpstarter Grguraš ocenjuje kot »potrdilo, da naše znanje in ideje štejejo na globalni ravni in se tako z veseljem podajamo dalje na podjetniški poti.«