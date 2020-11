Tihotapila kavbojke in zimske nogavice

Kolegi iz redakcije kronike so nam predali škandalozno novico, ki se je zgodila na meji z Italijo: »Včeraj ob tretji uri popoldne so policisti na mejnem prehodu Škofija ustavili 43-letno Angelo S. iz Ankarana. Med redno kontrolo dovoljenj za prehod meje, ki so občanki dovoljevali prehod meje za nabavo špeze v Trstu, so postali pozorni na njene nenavadno zaobljene boke. Odredili so ji osebni pregled, pri čemer se je izkazalo, da je imela osumljenka oblečene štiri pare kavbojk, od tega tri nove.«