»To ni v evropski pristojnosti. Ne vem, na kateri pravni podlagi bi lahko EU odredila zaprtje smučarskih središč,« je v pogovoru za nemški časnik Spiegel povedala Köstingerjeva.

Ob tem je zatrdila, da Avstrija sprejema vse ukrepe, da bi zagotovili varno dopustovanje. »Človek se z virusom ne okuži med smučanjem, ampak na zabavah po tem. Zato letos ne bo zabav po smučanju,« je zagotovila avstrijska ministrica. »Če bodo gostje potrebovali zdravniško oskrbo, jim bo tako in tako na voljo. Turistična območja so se dogovorila, da bodo za tiste z blagimi znaki okužbe z novim koronavirusom vzpostavile sistem 'varnih hiš'. To pomeni, da bi pripravili posebne namestitve, v katere bi namestili okužene ljudi,« je pojasnila.

Dodala je, da se ti ljudje med seboj ne bodo mogli več okužiti, s čimer bi poskrbeli za maksimalno varnost vseh. V sodelovanju z nemškimi zdravstvenimi oblastmi bi lahko tiste brez simptomov prepeljali tudi domov.

Na vprašanje, ali bo sama letos smučala, je odgovorila, da zagotovo. »Sploh se ne bojim, da bi se tam okužila,« je povedala za Spiegel.

V Evropi se je v zadnjem času vnela razprava o tem, da bi zaradi pandemije covida-19 smučišča po vsej Evropi ostala zaprta. Za to se je prva zavzela Italija, danes pa jo je podprla tudi nemška kanclerka. »Poskušali bomo doseči odločitev v Evropi, da bi lahko zaprli vsa smučarska središča. A žal, ko slišimo stališča Avstrije, ne kaže ravno, da bomo zlahka uspeli. A bomo poskusili znova,« je Merklova dejala dopoldne.