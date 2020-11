V Evropi se zaradi slabih epidemioloških razmer vse bolj krepijo opozorila vlad, da državljani letos ne morejo pričakovati takšnih božičnih praznikov kot minula leta. Številne omejitve bodo ostale v veljavi tudi decembra.

Avstrija: Miklavž le do vrat Od sredine novembra veljavne omejitve gibanja je Avstrija podaljšala še do 6. decembra. Stanovanja lahko prebivalci še naprej zapuščajo samo zaradi odhoda na delo ali nujnih opravkov. Zdravstveno ministrstvo je tudi podrobneje opredelilo, kakšni stiki med različnimi gospodinjstvi so dovoljeni: na prostem ali v zaprtem prostoru se lahko srečujejo člani enega gospodinjstva z največ enim članom drugega gospodinjstva. Bodo pa v Avstriji dovolili, da Miklavž in koledniki razveseljujejo otroke z obiski na domovih, a v stanovanja ne bodo smeli vstopiti.

Hrvaška: omejitev zbiranj Zaradi naraščajočega števila novookuženih je tudi premier Plenković včeraj napovedal zaostritve ukrepov. Od sobote pa vsaj do 21. decembra se zapirajo restavracije in kavarne (dovoljena bo priprava hrane in pijače za osebni prevzem), izjema bodo hotelske restavracije, kjer bodo smeli še naprej streči gostom. Tudi telovadnice in fitnes centri zapirajo vrata. Na mašah bo smelo sodelovati največ 25 vernikov. Omejili bodo število obiskovalcev v kinodvoranah in gledališčih. Zasebna zbiranja so omejili na največ deset ljudi. Plenkovićeva vlada pa se ni odločila prepovedati pouka v srednjih šolah in na fakultetah. To odločitev prepušča kar izobraževalnim ustanovam.

Italija: delne sprostitve V Italiji, kjer še naprej beležijo najvišje stopnje okuženosti po marcu, rahljanja ostrih omejitvenih ukrepov, katerih veljavnost se izteče 3. decembra, še niso napovedali. V veljavi ostaja prepoved gibanja med najbolj prizadetimi regijami. Premier Conte je državljanom že nakazal, da bodo tokratni božični prazniki precej drugačni od prejšnjih let. Kako točno si vlada predstavlja predpraznično obdobje, bodo še sporočili, toda Conte je že dejal, da bodo odprli trgovine z nenujnimi izdelki, da bodo ljudje lahko kupili darila. Nameravajo pa tudi podaljšati njihov obratovalni čas do 22. ure, da bi se izognili gneči. Šole naj bi ostale zaprte do januarja. Conte državljane poziva, naj ne prirejajo božičnih zabav in se izogibajo poljubljanju in objemanju.

Nemčija: omejitve stikov Kanclerka Merklova je včeraj dejala, da državo čakajo še naporni meseci. Pozvala je k solidarnosti in disciplini ter upoštevanju omejitvenih ukrepov tudi med prazniki. Z ministrskimi predsedniki zveznih držav, katerih pristanek kanclerka potrebuje za nacionalne ukrepe proti širjenju koronavirusa, so se odločili delno zaustavitev javnega življenja podaljšati do 20. decembra. Dodatno pa so poostrili zasebna zbiranja: poslej se bo smelo družiti zgolj še pet oseb iz dveh gospodinjstev, pri čemer v kvoto ne štejejo otroci do 14. leta. Omejitve bodo zrahljali med božičnimi in novoletnimi prazniki, ko bo dovoljeno druženje desetih oseb.

Francija: svobodno med regijami Po tednih ostre zaustavitve javnega življenja je predsednik Macron napovedal rahljanje nekaterih omejitvenih ukrepov, ker je država prestala »najtežji del drugega vala« epidemije. V soboto se tako odpirajo trgovine z nenujnimi izdelki. Večina omejitvenih ukrepov bo sicer veljala še naprej. Državljani se bodo med prazniki smeli obiskovati, omogočeno bo tudi prehajanje regijskih meja, bodo pa s 15. decembrom policijsko uro, ki je doslej veljala v najbolj prizadetih delih države, razširili na celotno državo. Prepoved gibanja med 21. uro zvečer in 7. uro zjutraj ne bo veljala le na božič in silvestrovo. Vsaj do 20. januarja ostajajo zaprte restavracije in šole.