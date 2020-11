Že pred tedni se je, z najavo zdaj že treh učinkovitih cepiv, na globalnih delniških trgih začela alokacija denarnih sredstev v letos najbolj prizadete segmente gospodarstva, kot so energija, finance in industrija. Ti sektorji so v zadnjem mesecu dni pridobili že 38, 16 in 13 odstotkov. Kljub visoki, skorajda 40-odstotni rasti cen delnic energetskega sektorja v zadnjem mesecu dni je ta še vedno okoli 30 odstotkov nižje od ravni pred virusom. Na delniških trgih sentiment dviguje tudi morebitno imenovanje Janet Yellen, nekdanje predsedujoče Ameriški centralni banki (FED), za naslednjo vodilno osebo ameriškega zakladništva. Ta je nedavno izjavila, da bo okrevanje neenako in težje, če ameriški kongres ne bo s fiskalno politiki podprl manjših podjetij in s tem zniževal brezposelnosti. Ta izjava je še dodatno podprla sicer letos najbolj opustošene sektorje ameriškega gospodarstva. Skratka, na globalnih delniških trgih se pričakuje pozitiven konec leta 2020.

Tudi na delniškem trgu Ljubljanske borze smo priča dobrim rastem tečajev. Domači indeks SBITOP je v zadnjem tednu pridobil skorajda tri odstotke, kjer so po donosu prednjačile delnice novomeške Krke (+4 odstotke) in NLB (+10 odstotkov). Domači farmacevt je v prejšnjem tednu za letošnje devetmesečje objavil odličen in rekorden poslovni izid. V tem obdobju so prihodki Krke na ravni skupine znašali 1,156 milijarde evrov. Prihodki od prodaje so se v tem obdobju glede na enako obdobje lani zvišali za šest odstotkov, čisti dobiček pa se je povišal za 22 odstotkov, na dobrih 210 milijonov evrov. Do leta 2024 ostaja osrednji strateški cilj količinska/vrednostna rast prodaje v višini najmanj pet odstotkov povprečno na leto. Krka si v prihodnjih letih lahko obeta tudi rast prodaje s kitajskega trga, kjer je konec leta 2017 z lokalnim partnerjem ustanovila skupno proizvodno podjetje. Krkine delnice so v letošnjem letu, če upoštevamo letošnje izplačilo dividende, delničarjem prinesle več kot 20-odstotni donos. Kljub nedavni rasti tečaja ostajajo Krkine delnice poceni glede na tuja primerljiva podjetja. Nadaljevanje odličnega poslovanja pa tudi kaže na to, da delničarji Krke najverjetneje lahko za prihodnje leto pričakujejo še nekoliko višjo dividendo kot letos.