Kraj dogodka si ogledujejo policisti, mariborski kriminalisti, ptujska dežurna preiskovalna sodnica in tamkajšnja dežurna državna tožilka, a bodo zaradi teme ogled kraja prekinili ter ga nadaljevali v petek. Takrat bodo lahko na policiji razkrili več informacij o nesreči.

Kot poroča lokalni spletni portal Ptujinfo.com, naj bi se po neuradnih informacijah nesreča zgodila pri pospravljanju žerjava, regionalna cesta Ptuj-Zavrč pa je pri gradu Borl za ves promet zaprta.

Pri omenjenem gradu so delavci podjetja Pondus iz Kamnice s podizvajalci zaključevali sanacijo brežine, zidu in terase gradu, vredno okoli 1,5 milijona evrov, dodaja portal.

V ptujskem prostovoljnem gasilskem društvu so jim povedali, da naj bi bili v času dogodka na žerjavu štirje ljudje, do tragedije pa je prišlo, ko so se podesti ob straneh žerjava podrli in začeli drseti po njegovem ogrodju.

Portal še navaja, da naj bi pri tem en delavec padel z žerjava in umrl, dva sta poškodovana sama prišla z žerjava, enega pa so gasilci iz Ptuja in Cirkulan reševali s pomočjo avtolestve in vrvne tehnike.