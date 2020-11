S trinajstimi goli v evropskih klubskih tekmovanjih Diego Maradona v ligi prvakov nikoli ni pustil tako velikega pečata, kot ga bosta pustila Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, a v sredo se je čas za minuto ustavil tudi na zelenicah najmočnejšega klubskega tekmovanja. Le dve uri po novici o smrti Argentinca so se igralci Olympiacosa in Manchester Cityja zbrali na sredini igrišča stadiona Jorgosa Karaiskakisa in se spomnili na nogometaša, ki je bil mnogo več kot le to. Fotografije svetovnega prvaka so se prikazale na semaforju Borussie-Parka pred dvobojem Borussie Mönchengladbacha in Šahtarja, kasneje istega večera pa so se z minuto molka Maradoni poklonili tudi v Liverpoolu, Milanu, Madridu, Marseillu in Münchnu.

A to je bil tudi večer, ko je Atalanta na Anfieldu premagala Liverpool (2:0), pomemben delež k uspehu gostov pa je z golom prispeval Josip Iličić. Za slovenskega reprezentanta je bil to sploh prvi zadetek v dresu Bergamčanov po letošnjem marcu, skupno pa jubilejni petdeseti. »Vesel sem za Iličića. Še vedno si mora povrniti samozavest, zato je ta gol zanj zelo pomemben,« je po tekmi dejal njegov trener Gian Piero Gasperini, ki je s svojo ekipo postal šele drugi italijanski predstavnik z zmago v ligi prvakov na Anfieldu. Pred tem je decembra 2009 to uspelo le še Fiorentini. Uspeh Italijanov ima še toliko večjo veljavo, saj so prvo tekmo proti Angležem izgubili z 0:5. »Liverpoolčani so bili na tem igrišču neporaženi 64 tekem, zato je ta zmaga morda celo naša najprestižnejša,« je pristavil Gasperini.

Derbi dneva je bil odigran na stadionu, kjer je Atalanta v ligi prvakov nastopala v minuli sezoni – San Siru. Inter je po zgodnjem prejetem zadetku in izključitvi Artura Vidala zaman iskal zmago proti madridskemu Realu, ki je bil boljši z 2:0. Kraljevi klub po zmagi diha nekoliko lažje, v težavah pa so se znašli Milančani, ki jim z le dvema remijema na štirih tekmah še tretjo sezono zapovrstjo grozi izpad v skupinskem delu.