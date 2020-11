Poldrugi milijon evrov visok račun za elektriko je španski policiji dal vedeti, da se v predmestju Barcelone nekaj dogaja. V sodelovanju z nizozemskimi in belgijskimi kolegi ter Europolom so tako prejšnji mesec izvedli 63 hišnih preiskav, v treh državah aretirali 17 ljudi, na petih plantažah v stanovanjih v mirnih predmestjih Barcelone zasegli 34.000 sadik konoplje, poleg tega pa še štirinajst avtov, 20.000 evrov, pištolo in več ponarejenih osebnih dokumentov. V operacijo pridelovanja prepovedane droge so bili po večini vpleteni albanski državljani. Elektriko in vodo so »kradli« oziroma so preusmerili njihova običajna tokova do svojih rastlinjakov. Po žetvi, ki so jo opravili tri- do štirikrat na leto, so marihuano, skrito med palete v tovornjakih, poslali na pot na Nizozemsko.

Evropejci radi kadijo Španija je največja evropska proizvajalka marihuane, v zadnjih letih številke nezadržno naraščajo, zasegi so se med letoma 2014 in 2018 početverili. Španska policija letno sicer zaseže kakih milijon bilk konoplje. Za enega največjih zasegov v zgodovini države velja operacija septembra letos, v kateri so na luksuznih jahtah sredi Atlantika zasegli 35 ton kanabisa z ulično vrednostjo petih milijonov evrov. Marihuana je pri Evropejcih najbolj priljubljena droga, lani naj bi 25 milijonov odjemalcev zanjo zapravilo več kot enajst milijard evrov in pol. Čeprav se gram v Španiji dobi že za pet evrov, se cena potroji v večini preostalih delov Evrope, na severu pa je treba zanj odšteti celo 30 evrov ali več, kažejo ocene raziskav pristojnih agencij. Tudi naši policisti so se zadnja leta lahko pohvalili z več rekordnimi zasegi. Zadnji avgusta letos je bil prav filmski, saj so si pri odvozu 2650 sadik konoplje z otočka sredi reke Mure pri Benici morali pomagati celo s helikopterjem. Policisti so ocenili, da bi pridelovalci lahko z več kot pol tone marihuane na trgu zaslužili okoli dva milijona evrov. To je bil največji tovrsten zaseg policistov v zadnjih letih. Policisti sicer skoraj vsako leto nekje v Sloveniji odkrijejo plantaže, na katerih zasežejo več sto sadik, vrednih na tisoče in tisoče evrov.