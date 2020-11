Ljudje v družbi živali

Ljudje smo nekatere živali prvotno udomačili zato, da smo imeli od njih koristi. Najrazličnejše. Od pomoči pri lovu do zagotavljanja hrane in čuvanja črede ali domovanja. Posebna kategorija so postali naši domači ljubljenčki. Pogosto že skoraj nadomestek za ljudi. Morda se sliši samo slabšalno, a prav v teh časih je za nekatere prava sreča, da imajo doma psa ali mačko, težje si predstavljam, da bi se kdo pogovarjal z udavom ali pa s krokodilom in ga čohal, marsikaj se namreč najde po domovih. Tudi želve niso prav empatične, morski prašički bolj, pa čeprav jim gresta po glavi bolj ali manj samo hrana in parjenje.