Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je prek twitterja oznanil, da je vlada sprejela sklep, da se »s ključnimi deležniki« sklene memorandum o gradnji ljubljanskega potniškega centra, projekta, vrednega kar 350 milijonov evrov. »Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost,« navdušenja ni znal skriti minister.

A časa za odpiranje šampanjcev bo v resnici še zelo veliko, saj projekt čaka še vrsta preprek. Najprej bodo morali projektanti pripraviti vse potrebne načrte za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo projekta, sledilo bo zahtevno pridobivanje gradbenega dovoljenja s presojo vplivov na okolje, treba bo sestaviti finančno strukturo projekta in objaviti razpis za izvajalca del, šele po začetku gradnje pa bomo lahko z gotovostjo rekli, da projekt postaja realnost. Kar naj bi se po napovedih Vrtovca zgodilo v začetku leta 2022.

Bolj verjetna gradnja v letu 2023

Minister ima sicer gotovo več informacij, a po javno dostopnih podatkih je ta napoved skorajda neuresničljiva. Dejstvo je namreč, da je bilo v razpisu določeno, da bodo imeli projektanti železniške postaje in tirne infrastrukture – na razpisu so izbrali konzorcij družb Elea iC in Tiring inženiring – samo za dokončanje projektov 19 mesecev časa, kar pomeni, da naj bi se načrtovanje končalo šele sredi leta 2022. Možno je sicer, da so se na ministrstvu v pogodbi dogovorili za krajši rok, saj sta obe družbi projekte železniške postaje in tirne infrastrukture pripravljali že za prejšnjega zasebnega partnerja oziroma direkcijo za infrastrukturo. A to ne spremeni dejstva, da je še veliko neznank, povezanih s projektiranjem avtobusne postaje, in da se lahko tako pridobivanje dovoljenja kot izbor izvajalca mimogrede zavlečeta za več mesecev. Glede na vse to bo bržčas velik dosežek, če se bo gradnja začela v začetku leta 2023.

Ne nazadnje bo težavno tudi usklajevanje treh investitorjev, to so direkcija za infrastrukturo za železniško postajo in tirno infrastrukturo, Slovenske železnice za avtobusno postajo z garažno hišo ter madžarska družba Mendota Invest za trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter hotel, tako pri projektiranju kot gradnji, ki bo morala v največji možni meri potekati sočasno. To je tudi razlog, da bodo vse strani skupaj z ljubljansko občino sklenile memorandum.