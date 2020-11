Po pripravah v Planici, italijanskem Dobbiacu, na avstrijskem ledeniku Dachstein in ponovnih v domovini je slovenska reprezentanca že pred dvema tednoma odpotovala na sklepno piljenje forme v finski Muonio. Zaradi koronavirusnih omejitev tam ni imela nobene uradne preizkušnje, je pa nastopila na dveh preglednih mednarodnih tekmah, ki jih je skupaj organiziralo več reprezentanc. V torek je slovenska izbrana vrsta po 12 dneh treningov v dobrih razmerah v zimskem središču Muonio odpotovala v okoli 400 kilometrov oddaljeno Ruko, kjer jo je seveda pričakal mehurček, na testiranju na koronavirus pa je bila na srečo vsa reprezentanca negativna.

Glavni trener Nejc Brodar, ki je na več kot 3500 kilometrov dolgo pot od Slovenije do Finske odpotoval že 9. novembra, bo imel v tej sezoni na razpolago precej spremenjeno reprezentanco. Katja Višnar (srebro v ekipnem sprintu z Lampičevo na SP 2019 v Seefeldu) in Vesna Fabjan (bron na OI 2014 v Sočiju) sta končali kariero, novopečenega očka Miha Šimenca pa čaka daljše okrevanje zaradi operacije hernije diskusa.

Spremembi pri serviserjih

»Lampičeva kaže zelo dobro formo, njene teke je bilo lepo gledati, zato verjamem v boljši začetek kot v minuli sezoni. Tudi pripravljenost Urevčeve po letu dni premora zaradi poškodbe je spodbudna, zato lahko obe računata na visoke uvrstitve. Od Lampiča pričakujem točke svetovnega pokala že na sprintu v Ruki, Markun pa bo moral še nadgraditi svojo tehniko. Na treningih mu ni kazalo slabo, a na tekmah bo moral narediti preklop v glavi, da bo kos stalnim naporom v svetovnem pokalu,« ocenjuje glavni trener Nejc Brodar, ki je doživel spremembo tudi v servisni ekipi. V reprezentanco Slovaške je odšel Stefan Lichon, iz druge slovenske ekipe je prišel Matic Slabe, ostajata pa Italijanka Valentina Vuerich in Slovak Martin Bialek.

Največji slovenski adut v sezoni, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo od 23. februarja do 7. marca 2021 v nemškem Oberstdorfu, bo spet Anamarija Lampič. Tekmovalka iz Valburge je v minuli sezoni osvojila tretje mesto v točkovanju sprintov in 12. v skupnem seštevku svetovnega pokala, v pripravljalnem obdobju pa je tekmice in njihovo formo spremljala na družbenih omrežjih. »Prejšnje sezone ne bom pozabila, a grem v novo s čisto glavo, brez obremenitev in pritiskov. Dobro sem trenirala, toda to še nič ne pomeni, kajti mojo pravo vrednost bodo pokazale šele tekme. Moj cilj je, da vsako leto izboljšam dosežke, dobro začnem sezono in grem takoj na polno. Na svetovnem prvenstvu bosta zame glavni tekmi posamični in ekipni sprint, v katerem bom nastopila z Evo Urevc. Tekma bo v drsalni tehniki, v kateri sva obe zelo dobri. Cilj je finale in še kaj več,« napoveduje 25-letna Anamarija Lampič.