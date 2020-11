Slovenska protikoronska vojska je še kar naprej trdna in neizprosna. Še naprej se z nadčloveškimi napori borimo proti nevidnemu sovražniku. Doma, v družinskem mehurčku, po možnosti na kavču, s sosedi na balkonu in prijatelji, ljubimci ali starši po telefonu. Kar je tudi najbolj priporočena oblika ljudskega antikoronskega odpora, kot jo je one dni razložil aktualni predsednik vlade. »Treba je odkrito reči, čeprav boste mogoče rekli, da napačno komuniciram, da za večino prebivalstva ključen prispevek k temu, da epidemijo umirimo, predstavlja ležanje na kavču in gledanje televizije,« je na ljudski televiziji, v posebnem intervjuju, v nagovoru državljanom v stilu pesmi ansambla Zmelkoow, ki pravi, da je smisel življenja ležanje na plaži, z možgani na off in čivavo na straži, popihal na dušo ljudski predsednik vlade Janez Janša in dodal, da povsem razume, da je utrujenost prebivalstva, ne toliko fizična, ampak psihična, povsem razumljiva.

Kultni status Dejana Vunjaka

Ključen dokaz, da je prebivalstvo povsem zares psihično utrujeno, pa smo seveda dobili na zvezdniškem nebu, saj je Tanja Žagar v celotnem rumenem literarnem opusu minulega tedna omenjena zgolj enkrat. Pa še to samo z enim stavkom, ki ga je poslala v svet prek družbenega omrežja in so ga povzeli v reviji Zvezde Lady, kako pozira ob nekem rdečem listju s podnapisom »Obožujem barve in obožujem jesen«. Rebeke Dremelj pa sploh ni. Je bila pa med nami in z nami Jasna Kuljaj. Pa še ta z zgodbo iz pradavnine. Kot je razložila za Slovenske novice, je nekoč, še v pubertetniških časih, tam nekje pri enajstih, hodila k babici na Koroško in si vsak dan v stepalniku stepla sladko smetano. Kljub temu da jo je babica opozarjala, da mora biti med tovrstnim kuhinjskim opravilom previdna, se je nekega lačnega dne povsem neučakana že med stepanjem preveč približala svojemu priljubljenemu najstniškemu priboljšku. »Mašina je zagrabila moje lase in jih začela navijati, v nekaj sekundah je bila polovica mojih las ujetih v stepalnik, stepalnik pa je še kar mlel, jaz sem vpila, kajti lase mi je že skoraj cufalo ven s koreninami vred,« je povedala Jasna in dodala, da je nekaj dni imela polovico glave postrižene na nulo, na drugi polovici pa so bili lasje. »Kakšno leto sem neznansko trpela, saj sem bila na pragu pubertete, mene pa so imeli za fanta,« je v žalostnem tonu za vse nas podoživela bližnje srečanje s kuhinjskim robotom.

Tako kot so za Jasno v pubertetniških časih dotični zmotno mislili, da je fant, dandanes nekateri povsem zmotno mislijo, da so duhovniki padli z neba. Čisto zares. In povsem dobesedno. Najbolj glamurozen in priljubljen slovenski duhovnik Martin Golob, tisti, ki bdi nad faro v Grosupljem, je namreč za portal Siol.net obelodanil, da »je največja zmota, ki jo imajo ljudje o duhovnikih, ta, da mislijo, da so padli z neba«. Za povrh je navrgel, da v življenju nikdar ne bo razumel žensk, med katerimi so tudi takšne občudovalke njegovega lika in dela, ki mu, kot se je izpovedal, pišejo pisma. In teh, vsaj po njegovem pripovedovanju, naj ne bi bilo malo. A kljub vsemu vedno najde dovolj časa, da vsaki posebej odpiše, naj moli zanj in da ji pošilja božji blagoslov. Med oboževalkami ima kulten status tudi Dejan Vunjak in tudi on se zaveda, da so prav oboževalke gonilna sila njegovega udejstvovanja. A kaj, ko se nikdar ne pojavi s kakšno izmed njih tudi v javnem življenju, predvsem pa ne na nobenem izmed družbenih omrežij. V Svetu 24 so ga zategadelj javno povprašali, ali mu je katera že ukradla srce, ali ima dekle. A odgovora ni bilo, čeprav je povedal, da nima težav govoriti o kakršni koli temi. »Je pa res, da nisem tiste sorte človek, ki bi vsako malenkost o svojem življenju obešal na veliki zvon,« je komajda izdavil in še pripomnil, da tudi on dobiva pisemca številnih malikovalk. »Kar se tiče vabil ali pošte, so se skozi leta nabrala tako kakšna neprimerna kot tudi zabavna,« je svojo priljubljenost med deklinami z vseh vetrov skopo pokomentiral Vunjak.