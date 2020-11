Čeprav letos zaradi epidemije ne morejo postaviti stojnic in obiskovalcem tam ponuditi izbora tipično zasavskih jedi, so se na občini Trbovlje vseeno odločili, da tudi to leto organizirajo kulinarični festival Iz trbouskiga špajza, za katerega upajo, da bo postal tradicionalni. Ker so restavracije še vedno zaprte, je letošnja izvedba festivala malce drugačna, saj je ponudba tipičnih jedi iz devetih restavracij pripravljena za osebni prevzem ali dostavo na dom. Za izvedbo festivala so se na občini odločili tudi zato, da bi s tem trboveljskim gostincem pomagali prebroditi krizo. Upajo namreč, da bodo imeli zaradi festivala več naročil.

Lokalni gostinski ponudniki bodo obudili spomin na tradicionalno kuhinjo, jedi pa bodo pripravili na sodoben način. Na jedilnem listu festivala, ki že poteka in se bo zaključil 6. decembra, so zelo različne jedi. Od raznovrstnih malic, bogatih kosil, hitre hrane do okusnih sladic, predvsem pa so v ospredju značilne zasavske jedi, kot so funšterc, grenadirmarš, zaroštan močnik in druge, predvsem kot knapovske znane jedi. Te so bile najpogosteje na mizah v rudarskih družinah, njihova značilnost pa je, da so iz poceni sestavin, a so kljub temu zelo nasitne.

V ponudbi je tudi nekaj tako imenovanih novejših, a kljub temu z rudarstvom povezanih jedi, na primer rudarsko nabodalo, zasavski in knapovski fižolov golaž, zasavski konci, zasavski hot dog, knapuska pica, melšpajz, knapusk ajm'r in štruklji Ane Dimnik. Žal bo letos odpadlo tekmovanje v pripravi ene najbolj znanih zasavskih knapovskih jedi grenadirmarša, jedi iz krompirja, testenin in čebule.