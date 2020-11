Čas koronavirusa je čas stalnega prilagajanja. Tudi v športu. Z danes na jutri se lahko razmere zaradi okužb spremenijo. Prav to se je zgodilo v mehurčku v Ljubljani, kjer bi reprezentance skupine F morale igrati tekme 3. in 4. kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Na testiranju na koronavirus je bilo namreč pozitivnih kar šest članov reprezentance Madžarske, Evropska košarkarska zveza Fiba Europa pa ji je zaradi varnosti naročila, da mora nemudoma zapustiti mehurček. Madžari tako tekem z Avstrijo in Slovenijo v predvidenem terminu ne bodo odigrali, nova termina bosta znana naknadno.

Blažič izpostavlja obrambo

Slovenska reprezentanca lahko tako misli povsem osredotoči na obračun z Ukrajino, kar je tako in tako že počela, saj bi v vsakem primeru z izbrano vrsto selektorja Ainarsa Bagatskisa moči merila najprej. Prvo orožje Slovenije bo Jaka Blažič, ki je v zadnjem obdobju pri Cedeviti Olimpiji ujel izvrstno formo. »Nov selektor, nova zasedba. Čim hitreje poskušamo osvojiti principe in ideje Aleksandra Sekulića. So pa zadeve podobne kot v prejšnjih akcijah, saj od evropskega prvenstva 2017 ni bilo časa, da bi uvajali nove stvari. Glavni cilj je, da se prebijemo na evropsko prvenstvo in leta 2022 branimo naslov prvaka. Način, na katerega bomo tja prišli, niti ni pomemben,« razmišlja Jaka Blažič, ki razkriva, da Sekulić večino časa na treningih posveča obrambi. »Preučujemo, kako braniti različne situacije. To je temeljna stvar, ki nam lahko prinese uspehe na tekmah. V napadu smo dovolj nadarjeni in imamo dovolj igralcev, ki lahko povlečejo voz. Obramba pa je tista, kjer se bo odločalo o zmagovalcu.«

Blažič se zaveda, da je prav on tisti posameznik, od katerega se v tem obdobju pričakuje največ. Od odgovornosti ne beži, a pravi, da ima Slovenija dovolj kakovostnih posameznikov, ki lahko prav tako odločajo tekme. »Dobro veste, da je ekipna igra tista, ki šteje. Čutim pa, da se od mene veliko pričakuje, in to jemljem kot privilegij. Podobno vlogo sem sicer imel že skozi celotne kvalifikacije, tudi tiste za svetovno prvenstvo. Enkrat sem bil bolj uspešen, drugič manj, a pod črto je glavno, da delam tisto, kar zahteva selektor – da igram z veliko energije in želje. To pa me krasi že vso kariero.« V primerjavi s klubom je Blažič v reprezentanci vseeno v nekoliko drugačnem položaju, saj v izbrani vrsti kapetanski trak nosi Edo Murić. »Vesel sem za Eda. Ko sva v klubu, me ves čas zbada, kaj bi moral delati drugače. Zdaj mu vse vračam. Šalo na stran: je dober kapetan in mu želim, da bo to vlogo tako dobro opravljal tudi v prihodnje.«